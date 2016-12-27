"Modern pentatlon genimizde var"





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Modern Pentatlon Federasyon Başkanı Hasan Hüseyin Öner, yüzme, binicilik, atıcılık, koşu ve eskrim dallarında mücadelelerin verildiği modern pentatlon branşına ilişkin, "Bu sporun temeli bizim genimizde var. Çocuklarımıza bunu aşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Federasyonunun 2 Kasım'da yapılan genel kurulunda başkan seçilen Hasan Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern pentatlonda sporcu ve kulüp sayısının azlığının yeni İlke Özyüksellerin çıkmasına engel olduğunu dile getirdi.

Kendileri açısından 2016 yılında en önemli olayın milli sporcu İlke Özyüksel'in ilk defa modern pentatlon adına olimpiyatlara katılması olduğunu belirten Öner, "Federasyonumuz için sevindirici bir olaydı ama onun dışında sportif açıdan çok başarılı olduğumuz söylenemez." ifadesini kullandı.

Federasyon yönetiminin değişmesinin de geride kalan yılın önemli olayları arasında yer aldığını anlatan Öner, "Modern pentatlon şimdiye kadar belli sistem dahilinde yönetilmemiş, kişilere bağlı yönetim benimsenmiştir. Bizim buradaki tek amacımız, yeni kuracağımız sisteme sporcuları, antrenörleri, hakemleri ve kulüpleri dahil etmektir." diye konuştu.

Yönetim olarak oluşturulacak kurumların bağımsızlığını ve yönetimini kendilerine vereceklerini vurgulayan Öner, "Genel Müdürlüğümüzün, Bakanlığımızın bizi denetlediği gibi biz de onları denetleyeceğiz." dedi.

Türkiye'nin, dünyanın en güzel ülkesi olduğunu ve bu imkanlarla modern pentatlonun yapılmaması için hiçbir nedenin bulunmadığını vurgulayan Hasan Hüseyin Öner, "Elimizden gelen gayreti göstereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Dünyadaki diğer sporculara oranla Türkiye'de temel eğitimde ve çalışmalarda farklılık görüldüğünü anlatan Öner, şöyle konuştu:

"Daha sistemli çalışıyorlar. Bizim eksiğimiz de sistem oturtmayla alakalı. Eğer bu bilinci Türk sporuna yerleştirirsek Türkiye'nin olimpiyatlara katılmaması mümkün değil. Daha iyi bir tesis için tüm müracaatlarımızı yaptık ve projeden yararlanmak için dilekçe verdik. Her zaman söylediğim bir şey var bu sporun temeli bizim genimizde var. Çocuklarımıza bunu aşılamaya çalışıyoruz. Bu nedenle Türk sporunun başarısı için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız."





- "Türkiye'nin en ücra köşesine kadar tanıtılacak"





Antalya'da 2017 yılında yapılacak Dünya Şampiyonası ve uluslararası kongrenin "aynaları" olacağını dile getiren Öner, "Geçmiş dönemlerde yapılan kongrelerde Türkiye'yi temsil eden insanların silik görüntüleri, öne çıkmamızı engelledi." açıklamasında bulundu.

Organizasyonda Türkiye'yi her zaman arka planda gören ülkelere aksini ispat etmeleri gerektiğini ifade eden Öner, şunları söyledi:

"Bu yüzden seminerler hazırladık, sporcularımızı eğitebilmek için çeşitli planlar yaptık. Özellikle binicilik de çok önemli bir hocamızı göreve getirdik. Eskrimde de bu şekilde bir çalışmamız var. Kulüplerimize mutlaka malzeme yardımı yapılarak eksiklikleri tespit edilip onların tam donanımlı kulüplerle eşit hale gelmesini sağlayacağız."

Geçmişte dışlanan sporcuları da federasyon imkanlarından yararlandırarak yaşadıkları haksızlığı gidermek istediklerini belirten Öner, şunları kaydetti:

"Bu sadece sporcularımız için değil antrenörlerimiz için de geçerlidir. Eğer bu eşitliği sağlayamazsanız ikisinden de aynı şekilde başarı beklemeniz mümkün değil. İlk 6 ay içerisinde bu sistemi kuracağımıza inanıyorum çünkü yetenekli arkadaşlarımız var. İlke ve çalışmalarımız değişmeyecek, kurumsallığı sağlayacağız. Modern pentatlonu Türkiye'nin en ücra köşesine kadar tanıtmak istiyoruz. Bugüne kadar 11 ilde yapılıyordu, bu sayıyı da artırmak istiyoruz."



