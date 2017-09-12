Monaco, Beşiktaş maçına taraftarını getirmeyecek

İSTANBUL (AA) - Fransa'nın Monaco Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile İstanbul'da yapacakları maça taraftarını getirmeme kararı aldı.
Monaco Kulübünden yapılan açıklamada, 1 Kasım'da Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta mücadelesi öncesi taraftarlar için İstanbul'a tur düzenlenmeyeceği duyuruldu.
Beşiktaş Kulübünden deplasman tribünü açılmasının talep edilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, Monaco taraftarlarına kendi imkanlarıyla karşılaşmayı izlemeye gitmemeleri önerildi.