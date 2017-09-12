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Monaco, Beşiktaş maçına taraftarını getirmeyecek

İSTANBUL (AA) - Fransa'nın Monaco Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile İstanbul'da yapacakları maça taraftarını getirmeme kararı aldı.Monaco Kulübünden yapılan açıklamada, 1 Kasım'da Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynanacak...

Monaco, Beşiktaş maçına taraftarını getirmeyecek

İSTANBUL (AA) - Fransa'nın Monaco Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile İstanbul'da yapacakları maça taraftarını getirmeme kararı aldı.

Monaco Kulübünden yapılan açıklamada, 1 Kasım'da Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta mücadelesi öncesi taraftarlar için İstanbul'a tur düzenlenmeyeceği duyuruldu.

Beşiktaş Kulübünden deplasman tribünü açılmasının talep edilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, Monaco taraftarlarına kendi imkanlarıyla karşılaşmayı izlemeye gitmemeleri önerildi.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolMonacoUEFA Şampiyonlar Ligi
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