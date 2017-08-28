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Monaco, Olympique Marsilya'yı farklı yendi

- Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile aynı grupta yer alan Olympique Marsilya'yı 6-1 mağlup etti

Monaco, Olympique Marsilya'yı farklı yendi


İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco ağırladığı Olympique Marsilya'yı 6-1 yendi.

Ligue 1'in 4. haftasında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile aynı grupta yer alan Olympique Marsilya'yı konuk etti.

Monaco'daki II. Louis Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 2. dakikada Kamil Glik, 20 ve 34. dakikalarda Radamel Falcao, 45. dakikada Adama Diakhaby, 68. dakikada Djibril Sidibe, 79. dakikada Fabinho'nun attığı gollerle Olympique Marsilya'yı 6-1 yendi. Konuk takımın tek golü 74. dakikada Remy Cabella'dan geldi.

Ligde 4'te 4 yapan Monaco 12 puanla 2. sıradaki yerini korurken, Olympique Marsilya 7 puanla 6. sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolLigue 1MonacoOlympique Marsilya
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