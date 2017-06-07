Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Monaco'dan Jardim'e yeni sözleşme

- Fransa Ligue 1'de son şampiyon Monaco, 2014'ten bu yana takımın başında bulunan Portekizli teknik adam Jardim'in sözleşmesini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı

Monaco'dan Jardim'e yeni sözleşme


İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Monaco, teknik direktörü Leonardo Jardim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımı 17 yıl sonra lig şampiyonluğuna ulaştıran Portekizli teknik adamın sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Ligue 1'de 2016-2017 sezonunun en iyi teknik direktörü seçilen 42 yaşındaki Jardim, 2014'te Monaco'nun başına geçti.

Jardim, teknik direktörlük kariyerinde ülkesinin A.D. Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Sporting Lizbon ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarında görev yaptı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Fransa Birinci Futbol LigiFutbolLeonardo JardimLigue 1Monaco
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5