MotoGP'de 2018 sezonu takvimi açıklandı





İSTANBUL (AA) - Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun takvimi belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 etaptan oluşacak şampiyonanın 18 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde yapılacak yarışla başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, takvime 7 Ekim'de düzenlenecek Tayland Grand Prix'sinin de eklendiği belirtildi.

Yıllardır motor sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapan Silverstone Pisti'nin ise Büyük Britanya'daki yarış için tercih edilmemesi dikkati çekti. Büyük Britanya Grand Prix'sinin düzenleneceği pistin, daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

MotoGP'de 2018 sezonunun öngörülen takvimi şöyle:

Grand Prix Pist Tarih 1 KatarUluslararası Losail 18 Mart 2 ArjantinTermas de Rio Hondo8 Nisan 3 ABDAmerika22 Nisan 4 İspanyaJerez6 Mayıs 5 FransaLe Mans20 Mayıs 6 İtalyaMugello3 Haziran7 KatalonyaBarcelona-Katalonya17 Haziran 8 HollandaAssen 1 Temmuz 9 AlmanyaSachsenring 15 Temmuz10 ÇekyaBrno 5 Ağustos 11 AvusturyaSpielberg 12 Ağustos12 Büyük BritanyaDaha sonra açıklanacak 26 Ağustos13 San MarinoUluslararası Misano Marco Simoncelli 9 Eylül 14 Aragon Aragon23 Eylül15 Tayland Uluslararası Chang 7 Ekim 16 Japonya Twin Ring Motegi 21 Ekim 17 Avustralya Phillip Island 28 Ekim18 Malezya Uluslararası Sepang 4 Kasım 19 Valencia Ricardo Tormo 18 Kasım



