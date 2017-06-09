Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

- Pazar günü koşulacak sezonun yedinci yarışı öncesi yarın sıralama turları yapılacak

MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek


İSTANBUL (AA) - Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun yedinci yarışı Katalonya Grand Prix'si, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek.

4,7 kilometrelik Barcelona Pisti'nde yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 11 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 25 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de düzenlenen ilk beş yarışı İspanyol pilotlar kazanırken altıncı ve son yarışı ise İtalyan sürücü birinci tamamladı. Movistar Yamaha takımından Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrılırken Repsol Honda takımının sürücülerinden Marc Marquez üçüncü, Dani Pedrosa ise dördüncü etaptan zaferle ayrıldı. Altıncı yarışta ise Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso evinde zirveyi rakiplerine bırakmadı.


Sezonun ilk altı yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Maverick Vinales (İspanya) 105 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) 79

3. Valentino Rossi (İtalya) 75

4. Marc Marquez (İspanya) 68

5. Dani Pedrosa (İspanya) 68

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaİspanyaKatalonya Grand PrixMotoGP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5