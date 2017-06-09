MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek





İSTANBUL (AA) - Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun yedinci yarışı Katalonya Grand Prix'si, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek.

4,7 kilometrelik Barcelona Pisti'nde yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 11 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 25 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de düzenlenen ilk beş yarışı İspanyol pilotlar kazanırken altıncı ve son yarışı ise İtalyan sürücü birinci tamamladı. Movistar Yamaha takımından Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrılırken Repsol Honda takımının sürücülerinden Marc Marquez üçüncü, Dani Pedrosa ise dördüncü etaptan zaferle ayrıldı. Altıncı yarışta ise Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso evinde zirveyi rakiplerine bırakmadı.





Sezonun ilk altı yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Maverick Vinales (İspanya) 105 puan



2. Andrea Dovizioso (İtalya) 79



3. Valentino Rossi (İtalya) 75



4. Marc Marquez (İspanya) 68



5. Dani Pedrosa (İspanya) 68