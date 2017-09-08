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MotoGP'de heyecan San Marino'da sürecek

- Sezonun 13. yarışı, 10 Eylül Pazar günü San Marino'da koşulacak

MotoGP'de heyecan San Marino'da sürecek


İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 13. yarışı, San Marino'nun ev sahipliğinde düzenlenecek.

Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 28 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

MotoGP'de geride kalan 12 yarışın 7'sini İspanyol, 5'ini ise İtalyan pilotlar kazandı. Movistar Yamaha takımından İspanyol Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrıldı. Repsol Honda takımının sürücülerinden İspanyol Marc Marquez üçüncü, dokuzuncu ve onuncu, Dani Pedrosa da dördüncü etapta galibiyete ulaştı. Altıncı, yedinci, on birinci ve on ikinci yarışta Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, sekizinci etapta ise Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi zirveyi rakiplerine bırakmadı.

Sezonun ilk 12 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Andrea Dovizioso (İtalya) - 183 puan

2. Marc Marquez (İspanya) - 174

3. Maverick Vinales (İspanya) - 170

4. Valentino Rossi (İtalya) - 157

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 148


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13. YarışMotoGPMotor SporlarıSan Marino
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