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MotoGP'de sıradaki durak Avusturya

- Sezonun 11. yarışı Avusturya'nın ev sahipliğinde pazar günü gerçekleştirilecek

MotoGP'de sıradaki durak Avusturya


İSTANBUL (AA) - Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 11. yarışı, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Spielberg kentinde 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

MotoGP'de geride kalan 10 yarışın 7'sini İspanyol, 3'ünü ise İtalyan pilotlar kazandı. Movistar Yamaha takımından İspanyol Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrıldı. Repsol Honda takımının sürücülerinden İspanyol Marc Marquez üçüncü, dokuzuncu ve onuncu, Dani Pedrosa da dördüncü etapta galibiyete ulaştı. Altıncı ve yedinci yarışta Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, sekizinci etapta ise Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi zirveyi rakiplerine bırakmadı.

Sezonun ilk 10 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya) - 154 puan

2. Maverick Vinales (İspanya) - 140

3. Andrea Dovizioso (İtalya) - 133

4. Valentino Rossi (İtalya) - 132

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 123

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Anahtar Kelimeler:
AvusturyaMotoGPRed Bull PistiSpielberg
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