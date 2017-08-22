Motokros heyecanı Afyonkarahisar'da yaşanacak





ANKARA (AA) - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışına, 26-27 Ağustos'ta Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi ev sahipliği yapacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nin MX Parkuru'nda düzenlenecek organizasyona, KKTC'den de yarışçılar katılacak. Şampiyonada MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran sınıflarında yarışlar düzenlenecek.

Serbest antrenman ve sıralama turlarının 26 Ağustos Cumartesi günü yapılacağı organizasyonda, sporcular 27 Ağustos Pazar günü iki etap halinde yarışacak.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda sınıflarında ilk 3 sırayı alacak sporculara para ödülü dağıtılacak.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından, yarışta MX1, MX2, MX ve veteran sınıflarının birincisine 600, ikincisine 400 ve üçüncüsüne 300 lira; 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarının birincisine 700, ikincisine 500, üçüncüsüne 300, dördüncüsüne ise 150 lira para ödülü verilecek.