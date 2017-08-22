Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Motokros heyecanı Afyonkarahisar'da yaşanacak

- Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı, 30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak

Motokros heyecanı Afyonkarahisar'da yaşanacak


ANKARA (AA) - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışına, 26-27 Ağustos'ta Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi ev sahipliği yapacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nin MX Parkuru'nda düzenlenecek organizasyona, KKTC'den de yarışçılar katılacak. Şampiyonada MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran sınıflarında yarışlar düzenlenecek.

Serbest antrenman ve sıralama turlarının 26 Ağustos Cumartesi günü yapılacağı organizasyonda, sporcular 27 Ağustos Pazar günü iki etap halinde yarışacak.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda sınıflarında ilk 3 sırayı alacak sporculara para ödülü dağıtılacak.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından, yarışta MX1, MX2, MX ve veteran sınıflarının birincisine 600, ikincisine 400 ve üçüncüsüne 300 lira; 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarının birincisine 700, ikincisine 500, üçüncüsüne 300, dördüncüsüne ise 150 lira para ödülü verilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Haftası5. AyakAfyonkarahisar BelediyesiMotokrosTürkiye Motokros Şampiyonası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5