"Motor sporlarına destek artmalı"

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı, Türkiye'de motor sporlarına desteğin artması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de sadece futbol yok. Birçok spor dalımız var. Bizlere sahip çıksınlar ki, biz de Türk bayrağını göklerde dalgalandıralım." dedi.

Kariyeri boyunca elde ettiği Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarından dolayı adından sıkça söz ettiren milli sporcu, son olarak Türkiye'yi temsil ettiği dünyanın en zorlu yarışları arasında yer alan Dakar Rallisi'ni tamamlamayı başardı.

Türkiye'de yarıştığı tüm kategorilerde şampiyon olarak "Şampiyonlar şampiyonu" unvanını alan 36 yaşındaki Şakir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin motor sporları konusunda son yıllarda adından çokça söz ettirdiğini söyledi.

Bunda milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun büyük katkısı olduğunu dile getiren Şakir, "Kenan çok başarılı bir sporcu. Tırnakları ile kazıyarak bu noktalara ulaştı. Çok büyük bir sporcu ve dünyaya ismini yazdırdı. Ben de yıllardır yarışıyorum. Pistlerde 30 yılımı devirdim ve şampiyonlar şampiyonu unvanını aldım. Bizlere destek olunması gerekli." diye konuştu.





- "Bizlere sahip çıksınlar"





Uluslararası yarışlarda destek olmadan asla başarının gelemeyeceğini ifade eden Şakir, şöyle konuştu:

"Dakar Rallisi'nin kayıt ücreti bile 17 bin avroya geliyor. Bu rakamları bir şirkete gidip istediğinizde kimse destek olmuyor. Çünkü maliyet çok yüksek. Yakın zamana kadar Kenan Sofuoğlu'nun da sponsoru yoktu. Daha yeni yeni Kenan'ın sayesinde, Toprak Razgatlıoğlu sayesinde motor sporları ön plana çıktı. Onların sayesinde bu spora destek olunacağını düşünüyorum."

Motor sporlarına desteğin artması gerektiğinin altına çizen Şakir, "Biz Türk motor sporuna gönül vermiş bu ülkenin çocuklarıyız. Bu vatanın çocuklarıyız. Türkiye'de sadece futbol yok. Birçok spor dalımız var. Bizlere sahip çıksınlar ki, biz de Türk bayrağını göklerde dalgalandıralım." ifadelerini kullandı.