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Motosiklet: Avrupa Superstock1000 Şampiyonası

- Toprak Razgatlıoğlu sezonun 6. ayağında Almanya'da yarışacak

Motosiklet: Avrupa Superstock1000 Şampiyonası

ANKARA (AA) - Avrupa Superstock1000 Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 6. ayağında Almanya'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Kawasaki Puccetti Racing Takımı'nın genç pilotu Toprak'ın, 4 bin 255 kilometrelik Lausitzring Pisti’nde serbest ve sıralama antrenmanlarının ardından 20 Ağustos Pazar günü yarışacağı bildirildi.

Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 5. yarışının ardından sürücüler klasmanında, 90 puanla lider durumda bulunan İtalyan Ruben Rinaldi'nin arkasında 89 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Markalar klasmanında ise Ducati 96 puanla ilk sırada yer alıyor. 89 puanlı Kawasaki ve 87 puanlı Yamaha, Ducati'yi takip ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAvrupa Superstock1000 ŞampiyonasıKawasaki Puccetti Racing TakımıMotosikletToprak Razgatlıoğlu
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