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Motosiklet: İstanbul Super Cross Şampiyonası

- Türkiye'de ilk kez kapalı alanda gerçekleştirilen organizasyonda ikisi kadın 60 sporcu mücadele etti

Motosiklet: İstanbul Super Cross Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Türkiye'de ilk defa kapalı alanda yapılan İstanbul Super Cross Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyon için TAF Atletizm Salonu, yaklaşık 1 ay süren çalışmalarla motosiklet parkuruna dönüştürüldü. Yaklaşık 400 kamyon özel toprağın kullanıldığı parkur, motosiklet yarışlarına uygun hale getirildi.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan ve Endonezya'dan motosikletçiler mücadele etti.

Bu arada, MX1 kategorisindeki yarışa, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden "tek teker Arif" olarak bilinen babası Arif Razgatlıoğlu'nun adı verildi.

İkisi kadın 60 sporcunun yarıştığı İstanbul Super Cross Şampiyonası'nda kategorilere göre oluşan dereceler şöyle:


- Arif Razgatlıoğlu Yarışı (MX1)

1- Batuhan Demiryol

2- Atanas Petrov (Bulgaristan)

3- Shevki Shevkiev (Bulgaristan)


- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kupası (MX2)

1- Michael Ivanov (Bulgaristan)

2- Mustafa Çetin

3- Deniz Memnun


- 65cc+85cc Sınıfı

1- Furkan Aykut

2- Baran Kocaman

3- Mehmet Salih Mahmutoğlu

- Veteran sınıfı

1- Tuncay Karaman

2- Mehmet Okuyan

3- Engin Kır

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