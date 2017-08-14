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Motosiklet: Red Bull MotoGP Rookies Kupası

- Kupanın Avusturya'da koşulan 10. ayağında Türk sporcular Can Öncü ikinci, Deniz Öncü de beşinci sırada yer aldı

Motosiklet: Red Bull MotoGP Rookies Kupası

ANKARA (AA) - Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nın Avusturya ayağında, milli sporcular Can Öncü 2., ikizi Deniz Öncü de beşinciliği elde etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımlar kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun yetiştirdiği Can Öncü ve Deniz Öncü’nün, kupanın 9. ve 10. ayak yarışlarında Avusturya'da mücadele ettikleri bildirildi.

4 bin 318 kilometrelik Red Bull Ring pistindeki 17 turluk yarışın 10. ayağında kupanın lideri Can Öncü ikinciliği kazanırken, Deniz Öncü ise beşinci sırada kaldı.

Öte yandan, kupanın 9. yarışını Deniz Öncü 8., Can Öncü ise 14. sırada bitirdi.

Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nda sezon İtalya ve İspanya'daki yarışlarla tamamlanacak. İtalya Misano'daki ilk yarış 9 Eylül, İspanya Arağon'daki son yarış ise 23-24 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Sezonun 10. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 6 sırasındaki puan durumu ise şöyle:

1-Can Öncü (Türkiye)-154 puan

2-Kazuki Masaki (Japonya)-149

3-Alex Viu (İspanya)-126

4-Ryusei Yamanaka (Japonya)-100

5-Deniz Öncü (Türkiye)-99

6-Mattias Meggle (Almanya)-98



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AvusturyaCan ÖncüDeniz ÖncüMotosikletRed Bull MotoGP Rookies KupasıTürkiye Motosiklet Federasyonu
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