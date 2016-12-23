Motosikletçiler hedefe ulaştı





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, 2016 sezonunda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda istedikleri performansı yakaladıklarını söyledi.

Uçar, AA muhabirine 2016 yılını değerlendirerek, yarışmalarda sportif kalite standardını gerçekleştirdiklerini belirtti. Uçar, "Sezon başında hem ulusal, hem de uluslararası alandaki hedeflerimize sporcularımızın özverili çalışmalarıyla ulaşmayı başardık." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle bazı organizasyonları iptal ettiklerini de dile getiren Uçar, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 2016 sezonunda takvimimizde bulunan yarışların tamamına yakınını başarılı, güvenli ve planladığımız sportif kalite standardında gerçekleştirmeyi başardık. Ülkemizin istikbaline kastetmiş menfur 15 Temmuz darbe girişimi sebebiyle oluşan şartlar neticesinde yarış takvimimizde elbette ki iptal ve ertelemeler oldu. Ancak ulusal ve uluslararası 40 organizasyonu istediğimiz seviyede tamamlamış olduk." değerlendirmesini yaptı.





- Türkiye'nin gururu Kenan Sofuoğlu

Uçar, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kenan Sofuoğlu ile beşinci dünya şampiyonluğunu kutladıklarını, yeni sezonda da yeni başarılar beklediklerini ifade etti.

Kenan ile her zaman gurur duyduklarını dile getiren Uçar, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda 5. şampiyonluğu kendi branşı için dünya rekoru oldu. Bu da bizi farklı yönde gururlandırdı. Bir Türk sporcusunun ilk kez böyle bir başarıya ulaşması bizim için ayrı bir gurur oldu. Kenan Sofuoğlu başarılarıyla diğer 8 pist sporcusuna da örnek oldu."

Kawasaki Pucetti takımıyla Kenan arasındaki sözleşmenin sürdüğünü dile getiren Uçar, "Kenan'ın hedefi yarıştığı dönemde dünya şampiyonluğudur. Şartlara bağlı olarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. Kawasaki takımıyla 2 sene daha sözleşmesi var. Bırakamaz, yeni bir kontrat isterse de devam eder diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





- Şampiyonalar için yeni parkurlar

Bekir Yunus Uçar, Türkiye şampiyonaları için yeni yarış parkurlarını da 2016 yılı içinde yarışseverlere kazandırdıklarını söyledi.

"Türkiye şampiyonalarını yeni şehirlere taşımayı bildik" diyen başkan Uçar, "2016 yılında sporcu sayımız yukarıya doğru çıkarken, bununla birlikte yeni parkurları da motosiklet sporuna kazandırmış olduk. Geride kalan sezonda organizasyon yaptığımız yerlere Kartepe, İznik, Akçakoca, Beyşehir ve Afyonkarahisar'ı da ekledik." diye konuştu.





- 2017'de tesis sayısı artacak

Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, gelecek sezonun hazırlıkları ve yeni takvim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

2017 yılında hem organizasyon, hem de tesis sayısını artırmayı hedeflediklerini anlatan Uçar, "Ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde motosiklet sporunun yapılabilmesi için yeni projelerimiz ve hazırlıklarımız var. Eğitim ve sosyal etkinlik sayımızı da yarışlarla birlikte artıracağız." diyerek sözlerini tamamladı.