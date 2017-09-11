"Motosikletten önce kask alın"

BALIKESİR/YALOVA (AA) - İLKAN TOPRAK/YUNUS OZAN SÖYLER - 10 Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının arttığını belirterek, "Mutlaka full face kapalı kasklar seçilmelidir. Kaza istatistikleri gösteriyor ki, motosiklet kazalarında en çok çene kısmı darbe almaktadır. Kaskın kalitesi çok önemlidir. Gerekirse motosikletten önce kask alınmalıdır." dedi.

Candar, AA muhabirine, kullanımı yaygınlaşan motosikletlerin sürücülerinde adrenalinin artması ve bazen sıcak havanın dikkat eksikliğine neden olması sonucu birçok motosiklet kazasına şahit olduklarını dile getirdi.

Türkiye'de motosikletin halen araç olarak görülmediğini ve çoğunlukla trafikte aracı kullananlara saygı görmediğini aktaran Candar, şunları belirtti:

"Bunu bilerek temkinli ve dikkatli motosiklet kullanmak şart. Geride bıraktıklarımızı unutmamalıyız. Bir motosiklet kullanıcısının tehlike yaratabilecek her şeyden uzak durması ve defansif sürüş yapması şarttır. Çünkü kaportamız vücudumuz. Ve otomobillerdeki kaportanın işlevi sağlayabilecek tek şey güvenlik ekipmanlarımız. Ekipmanlarımızı motor kullanırken takmamız kaza esnasında can kaybını önleyecektir."

- "Kasklar DOT ve ECE sertifikalarına sahip olmalı"

Kaskın motosikletteki en önemli ekipman olduğuna dikkati çeken Candar, şöyle devam etti:

"Yasal olarak da takmak zorundayız ama önce güvenliğiniz için şart. Vatandaşların kask alırken dikkat etmesi gereken unsurlardan en önemlisi kaskın güvenlik sertifikalarına sahip olmasıdır. Bu sertifikalar güvenlik kalitesini gösterir. Kaskın DOT ve ECE sertifikalarına sahip olmasına dikkat edilmelidir. Mümkünse internette kolayca bulunabilen kasklarda güvenlik testlerinden alınan kalite puanı incelenmelidir. Kaskın kafaya uygun ölçüde olması önemlidir. İçinde rahat edemezseniz dikkatiniz dağılır. Havalandırma sisteminin iyi olması da uzun yolculuklarda rahat ettirir. Mutlaka full face kapalı kasklar seçilmelidir. Kaza istatistikleri gösteriyor ki motosiklet kazalarında en çok çene kısmı darbe almaktadır. Kaskın kalitesi çok önemlidir. Gerekirse motosikletten önce kask alınmalıdır."

- "Eldivensiz motosiklet kullanmayın"

Candar, motosiklete ekipmansız binilmesinin çok tehlikeli olduğuna işaret ederek, kaza anında vücudun yere temas eden ilk yerinin refleksler gereği eller olduğunu aktararak, motosiklet tutkunlarına şu önerilerde bulundu:

"Eldivenin avuç içlerindeki darbeyi emecek zırhlarının olmasına dikkat edin. Asfalt yanıkları büyük doku kayıplarına neden olabiliyor. Eldivenlerinizi sürüşlerde mutlaka kullanın. Motosiklet montunun korumaları ve sürtünmeye karşı özel olarak üretilen kumaşı sizi birçok tehlikeden uzak tutacaktır. Mont seçerken fark edilmek için üzerinde reflektör olmasına dikkat edin. Motosiklet pantolonu diz korumaları ve içindeki takviyesi ile hayat kurtarır. Motosiklet botu seçerken ayağınızı tam koruması için burun, bilek her iki yan kemikleri, topuk arkası ve bileğin üzerinde kalan kısmında ekstra koruma zırhının olmasına dikkat edin."

- "Sadece bir haftada 25 motorcu öldü"

Yalova'nın Çınarcık ilçesine gezi düzenleyen Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Reha Uysal da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen motosiklet kazasında "Altın elbiseli adam" lakaplı Barkın Bayoğlu’nun yaşamını yitirdiğini anımsatarak, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının artması dolayısıyla uyarılarda bulundu.

"Son günlerde motor kazalarından dolayı bazı arkadaşlarımız motorlarını satmak zorunda kaldı, birçok arkadaşımız da motosikletini satılığa çıkardı, onlardan soğudu" ifadesini kullanan Uysal, şunları kaydetti:

"Türkiye'de geçen yaz mevsiminde sadece bir haftada 25 motorcu öldü. Bizim kaportamız gövdemizdir. Amatör motorcular başlarına bir kaza gelmeden bu işin ciddiyetini anlamıyorlar. 'Bakkala gidiyorum, kaskımı takmasam ne olacak ki' diyor ama motordan düştüğün anda önce başın sonra dirseklerin yere çarpıyor ve kaza ölümle sonuçlanıyor. Bize dokundukları anda biz çok büyük zararlar görüyoruz. Sürat yapmasak bile bu motor iki tekerlek üzerinde olduğu için dengesini sağlamak çok zor. Ricamız, sürücüler araçlarının kapısını açarken 'Arkadan motor mu geliyor?' diye aynaya baksınlar. Yayalar yolun karşısına geçerken özellikle etraflarına baksınlar."

Uysal, en kısa mesafelerde en büyük kazaların meydana gelebildiğine dikkati çekerek, "Onun için dizlikler, kask, bellik ve botlar mutlaka kullanılmalıdır." dedi.



