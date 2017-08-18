Muay thainin





MANİSA (AA) - Manisa'da, kardeşini muay thai antrenmanlarına götürdüğü sırada ilgi duyarak bu spora başlayan Damla Dinçer, ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.



Şehzadeler ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Damla Dinçer, iki yıl önce kardeşini götürdüğü salonda muay thai antrenmanlarını izleyerek bu spora ilgi duydu. Hobi olarak başladığı sporda müsabakalara çıkmaya başlayan Damla, şimdiye kadar 12 altın madalya kazandı.



Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Damla, son olarak, 3-11 Ağustos'ta Tayland'da düzenlenen Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda, çocuklar 12-14 yaş kategorisinde 58 kiloda altın madalya aldı.





- "İstiklal Marşı'nı dinletmek gurur verici"





Dünya şampiyonu Damla, yaptığı açıklamada, boş vakitlerini değerlendirmek için başladığı sporda, düzenli çalışma sayesinde başarılı olduğunu söyledi.



Yaşıtlarına spor yapma tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Damla, "2 yıl önce muay thai sporuna hobi olarak başladım. Bugüne kadar çıktığım hiçbir maçı kaybetmedim. Türkiye şampiyonu oldum. Milli sporcu olduktan sonra ilk defa dünya şampiyonluğunu elde ettim. İstiklal Marşı'mızı dinletmek ve bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur verici. Dünya şampiyonu olduktan sonra ailem beni havaalanında karşılamaya geldi. Türk bayrakları ile karşılanmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Aldığı madalyalara yenilerini eklemek adına çalışmalarını sürdüreceğini dile getiren Damla, "Son aldığım iki madalya benim için çok önemli. Biri Türkiye şampiyonluğu diğeri ise dünya şampiyonluğu. Bu madalyaları azimle çalışarak her sene almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenörü Ediz Barış ise Damla'nın bu sporda çok yetenekli olduğunu vurgulayarak, "Damla salona kardeşini getirip götürüyordu. Bir gün kendisi de müsabakalara katılmak istediğini söyledi. Bununla ilgili gerekeli prosedürleri anlattıktan sonra ailesinden aldığı izin doğrultusunda çalışmalara başladık. Kısa sürede tüm rakiplerini yenerek dikkati çekmeyi başardı. Türkiye Şampiyonası'nın ardından katıldığımız Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldık." şeklinde konuştu.