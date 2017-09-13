Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Koza Holding riva Yılmaz İnşaat
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

"Mücadele eden ve savaşan bir takım olacağız"

- Adanaspor Teknik Direktörü Kılıç: "Rakibimizi tanıyoruz, oyuncularımızı ona göre hazırlıyoruz"

ADANA (AA) - TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, mücadele eden ve savaşan bir takım olacaklarını belirtti.

Adanaspor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Kılıç, ligin 5. haftasındaki Manisaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını kaydetti.

Rakip takımı yenerek çıkış yakalamak istediklerini vurgulayan Kılıç, Manisaspor'un hızlı hücum oyununu iyi oynayan bir takım olduğunu aktardı.

Manisaspor'un ileri bölgelerde çok etkili oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Kemal Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizi tanıyoruz, oyuncularımızı ona göre hazırlıyoruz. Mücadele eden ve savaşan takım olacağız. Takım olarak oyunumuzu düzelteceğiz ve daha sert oynamaya özen göstereceğiz. Biz oynayacağımız müsabakalara 'kazanılacak maç' diye bakıyoruz ve Manisaspor maçına da kazanma parolasıyla çıkıyoruz. Bu ligi iyi bilen deneyimli oyuncularımız var. Ben oyuncu grubuma güveniyorum. Taraftarımızın desteği ile sahamızda kazanmayı hedefliyoruz.''

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ADANASPORManisasporTeknik Direktör Kemal KılıçTFF 1.Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5