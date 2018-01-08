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"Mücadelemiz tam not aldı"

- Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ: "Önemli yıldızları kadrosunda bulunduran Fenerbahçe'ye karşı parkede iyi bir mücadele örneği sergiledik"

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, takımlarının, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş karşısında ortaya koyduğu mücadele dolayısıyla mutlu olduklarını belirtti.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, dün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 89-75 yenildikleri maça ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fenerbahçe Doğuş karşısında güzel bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda fark çift hanelere çıkmasına rağmen 3. çeyrekte rakibimizi yakalayıp öne geçmeyi de başardık. Lazeric Jones'in sakatlığının ardından daralan rotasyonumuz beraberinde yorgunluğu da getirdi. Son bölümde de Fenerbahçe kalitesiyle parkeden galip ayrıldı. Mağlubiyet almış olabiliriz. Önemli yıldızları kadrosunda bulunduran Fenerbahçe’ye karşı parkede iyi bir mücadele örneği sergiledik. Basketbol otoriteleri tarafından ortaya koyduğumuz mücadele tam not aldı. Bizler de bu yorumlardan çok memnun olduk. Daha iyi olacağız."

Destekleri nedeniyle taraftarlara da teşekkür eden Başkan Altuğ, transfer için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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Fenerbahçe DoğuşSakarya Büyükşehir BelediyesporSakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Akgün AltuğTahincioğlu Basketbol Süper Ligi'
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