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Muguruza dördüncü turda

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı İspanyol Muguruza, Slovakya'dan Rybarikova 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi

Muguruza dördüncü turda


İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, Magdalena Rybarikova'yı 2-0 yenerek üst tura çıktı.

ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının beşinci gününde, İspanyol Muguruza, Slovakya'dan Rybarikova ile karşılaştı.

Tek kadınlar dünya klasmanında 3. sırada yer alan Muguruza, 32. sıradaki Rybarikova'yı 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.

İspanyol tenisçi dördüncü turda, Çekya'dan Petra Kvitova ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABD AçıkGarbine MuguruzaMagdalena RybarikovaTenis
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