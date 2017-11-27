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Muhammet Demir 219 gün sonra golü hatırladı

Demir Grup Sivasspor'un forveti Muhamet Demir, Trabzonspor maçında attığı golle, Süper Lig'de 219 gün sonra fileleri havalandırdı.

Muhammet Demir 219 gün sonra golü hatırladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un forveti Muhammet Demir, Trabzonspor karşısında attığı golle Süper Lig'de 219 günlük gol orucunu bozdu.

Sezon başında kırmızı-beyazlı ekibe transfer olan ve uzun süren sakatlık döneminden kurtulan 25 yaşındaki forvet, dün 69 dakika forma şansı bulduğu karşılaşmada eski takımı Trabzonspor'a karşı gol atma başarısı gösterdi.

Muhammet, ligde en son 2016-2017 sezonunda Gaziantepspor forması altında Atiker Konyaspor'a gol atmıştı. Muhammet, 21 Nisan 2017 tarihindeki bu maçtan sonra ligde gol atamamıştı.

Demir Grup Sivasspor'un dün sahasında 2-1 kaybettiği Trabzonspor maçında kırmızı-beyazlı ekibin tek golünü atan Muhammet, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Kupada 2 gol attı

Muhammet Demir, kırmızı-beyazlı formayla bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol atma başarısı gösterdi.

Demir Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kızılcabölükspor ile yaptığı ve 3-1 kazandığı karşılaşmada Muhammet, takımını galibiyete taşıyan gollerden 2'sine imza attı.

Muhabir: Serhat Zafer

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