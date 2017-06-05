Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Muharrem Usta'dan sert tepki

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: "İftira atmak bir hastalıktır ancak İrlandalı olunca durum farklı. Ne demiş Dede Korkut! 'Kahpe içeriden olunca kapı kilit tutmaz oğul"

Muharrem Usta'dan sert tepki

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Bursaspor'a yenilen Trabzonspor'da, ortaya atılan iddialara tepki sürüyor.

Kulüp başkanı Muharrem Usta da Twitter hesabından, bugün bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan "Trabzonspor'u şike imasıyla suçlamak en hafif tabiriyle ar damarı çatlamışların işidir." başlıklı açıklamayı paylaştı.

Usta, ayrıca "İftira atmak bir hastalıktır ancak İrlandalı olunca durum farklı. Ne demiş Dede Korkut! 'Kahpe içeriden olunca kapı kilit tutmaz oğul." ifadelerini kullandı.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FutbolMuharrem UstaSpor Toto Süper LigSüperligTrabzonspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5