Muntari'nin aracına el konuldu





ROMA (AA) - Uzun yıllar İtalya’da top koşturan Ganalı yıldız futbolcu Sulley Muntari’nin kiralık aracına, taksitlerini ödemediği gerekçesiyle el konuldu.

İtalyan Il Secolo XIX gazetesinin haberine göre, en son İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Pescara’da forma giyen ve şu an kulüpsüz olan 33 yaşındaki futbolcunun aracı, İtalya ile İsviçre arasındaki Chiasso sınır kapısından geçişi sırasında İtalyan trafik ekiplerince durduruldu.

SUV tipi aracı hakkındaki şikayet dolayısıyla durdurulduğu kendisine tebliğ edilen Muntari’nin bunu önce bir yanlış anlama olarak geçiştirmeye çalıştığı ancak daha sonra "Doğru. Taksitleri ödemede geride kaldım. Ciddi bir zor dönemden geçiyorum. Her şeyi en kısa sürede düzelteceğim." dediği belirtildi.

150 bin avro değerinde olduğu kaydedilen aracı, Cenova kentindeki bir firmadan Muntari'nin kiraladığı ancak taksitlerini zamanında ödemediği için Cenovalı firmanın araç hakkında takip başlattığı ifade edildi. Araca trafik ekipleri tarafından el konulduğu bildirildi.

Bir dönem, Udinese, Inter ve Milan’ın formasını da giyen Muntari, özellikle Inter ile 2 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 2009-10 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısını da göstermişti.