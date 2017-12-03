Muratbey Uşak, iki oyuncuyla yollarını ayırdı





UŞAK (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak, Bosna Hersekli pivot Damir Markota ve forvet Mutlu Demir ile yollarını ayırdı.

Muratbey Uşak Genel Menajeri Fatihan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sezon başında transfer ettiğimiz ancak performansından memnun olmadığımız Bosna Hersekli pivot Damir Markota ve forvet Mutlu Demir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeleri feshettik. Takıma katkı sağlayacak bir forvet arayışımız var." diye konuştu.

Dün Gaziantep Basketbol karşısında istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyleyen Erdoğan, "Kötü gidiş sürüyor, bir önceki hafta Anadolu Efes karşısında çok iyi mücadele etmiştik, inişli çıkışlı bir grafik çiziyoruz. Savunmamız ve hücumumuz zaman zaman alarm veriyor. Sorunları biliyoruz, daha iyi olmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta Galatasaray Odeabank ile yapacağımız maça hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muratbey Uşak'ın, 9. haftası devam eden ligde 1 galibiyet, 8 mağlubiyeti bulunuyor.