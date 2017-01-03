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Muratbey Uşak, Rosa Radom'u konuk edecek

- Muratbey Uşak, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Polonya'nın Rosa Radom takımı ile karşılaşacak

Muratbey Uşak, Rosa Radom'u konuk edecek

UŞAK (AA) - Muratbey Uşak Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 11. maçında yarın sahasında Polonya'nın Rosa Radom takımı ile karşılaşacak.

Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Muratbey Uşak Kulübü Başkanı Ömer Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grupta istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, yarınki maçın zorlu geçeğini söyledi.

Sahalarında oynadıkları tüm maçları kazanmak istediklerini aktaran Özden, "Gruptan çıkma şansımızı zora soktuk ama hala şansımız var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızı maça davet ediyorum. Basketbol adına güzel bir gün olmasını istiyoruz." diye konuştu.

C grubunda puan durumu şöyle:

TAKIMLAROG M A Y P 1Neptunas (Litvanya)
108 2 75467018 2ASVEL (Fransa)
108 2 77670718 3EWE Baskets (Almanya)
106 4 73170516 4Ventspils (Letonya)
105 5 77473515 5PAOK (Yunanistan)
105 5 73071115 6Muratbey Uşak 103 7 73676713 7Rosa Radom (Polonya)
103 7 69076413 8Varese (İtalya) 102 8 68781912


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Anahtar Kelimeler:
BasketbolFIBA Şampiyonlar LigiMuratbey UşakÖmer ÖzdenPolonyaRosa Radom
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