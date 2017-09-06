Murray sezonu kapatabilir

İSTANBUL (AA) - Tek erkeklerde dünya klasmanının 2 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, sakatlığı nedeniyle bu yıl sonuna kadar turnuvalara katılamayabileceğini duyurdu.

Kalçasındaki sakatlık nedeniyle Wimbledon'dan bu yana kortlardan uzak kalan ve son olarak başlamasına iki gün kala ABD Açık'tan çekilen 30 yaşındaki Murray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezonun kalan turnuvalarında korta çıkamayabileceğinin sinyallerini verdi.

Çin'in başkenti Pekin ile Şanghay kentinde gelecek ay düzenlenecek iki ATP turnuvasından çekilen Murray, bu kararların uzun vadede başarılı bir kariyer adına doğru olduğunu belirtti.

Gelecek yıl grand slam şampiyonlukları için en iyi seviyeye geleceğinden emin olduğunu belirten Büyük Britanyalı sporcu, bu dönemi olağanüstü bir ekibin çalışması ve tenisseverlerin desteğiyle geride bıraktığını kaydetti.

Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu da bulunan Murray, bu yıl Avustralya Açık'a 4. turda, Fransa Açık'a yarı finalde, iki kez kazandığı Wimbledon'a ise çeyrek finalde veda etti.

Tek erkeklerde daha önce İsviçreli Stan Wawrinka, Sırp Novak Djokovic ve Japon Kei Nishikori sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.