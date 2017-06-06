



ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Mütevazı ve lige renk katan bir takım olduk." dedi.

Başkan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonunu değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'e kolay çıkmadığını belirten Çavuşoğlu, ligdeki ilk sezonlarında kümede kalma hedeflerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Lige yeni çıkan bir takım olarak sezon başında en az 40 puan hedefi koyduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Birkaç maç dışında iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bir alt ligde de olduğu gibi mütevazı ve lige renk katan bir takım olduk. Oyunuyla, mücadelesiyle birçok kesimin sempatisini kazanan bir Alanyaspor olduk." diye konuştu.

Çavuşoğlu, futbolda istikrarın önemli olduğunu vurgulayarak, yönetim olarak yeni sezon hazırlıklarına erken başladıklarını kaydetti. Kiralık olarak forma giyen oyuncularıyla görüştüklerini, eksik bölgelere transfer yapmak için çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, önceki yıllarda yaptıkları transferlerden de bahsetti.

Birinci Lig'de mücadele ettikleri dönemde transfer ettikleri Jonathan Ayite'nin gol kralı olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şunları aktardı:

"Birinci Lig'e çıktığımız sene Ayite transferini yapmıştık ve yerel camiada birçok futbol adamı, bu transferi eleştirmişti. Sonrasında Ayite gol kralı oldu. Bunu söyleyen insanları yanıltmış olduk. Bizim de yanıldığımız noktalar olacaktır ancak diğer kulüplere baktığımız zaman bunun asgari düzeyde olduğunu görürsünüz. 9-10 futbolcumuzun milli olduğunu görüyoruz ve bu, hiçbir kulüpte yok. Geçen sezon da Vagner Love transferini eleştirenler oldu. Bazı kendini yazar zannedenler ve Alanyaspor muhalifleri, 'Vagner tatile geldi.' şeklinde eleştiride bulundu. Vagner de gol kralı oldu. Bu insanları da yanıltmış olduk."





- "Bizim için 'Çıktığı gibi düşer' dediler"





Süper Lig'de "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haricinde her takımın küme düşebileceğini dile getiren Çavuşoğlu, şampiyonluk yaşamış Bursaspor'un son hafta kümede kaldığını hatırlattı.

Ligi bu sezon ikinci tamamlayan Medipol Başakşehir'in de daha önce küme düştüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Sezon başında da bizim için 'Çıktığı gibi düşer.' dediler. Birinci Lig'e çıkınca da öyle demişlerdi. Alanyaspor'a kümede kaldığı için teşekkür edenler var. Alanyaspor hiç küme düşme potasına girmedi ki. Amacımız bu ligde kalıcı olmak, ligi orta sıralarda bitirmekti ve bunu da başardık. Şampiyonluğa oynayacağız diyemezdik." değerlendirmesinde bulundu.





- "Bu şartlarda bu gemi gitmez"





Alanyaspor'un yalnız bırakıldığını ve kulübe sağlanan imkanların yetersiz olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah önümüzdeki günlerde Bakanımızın da katılımıyla her iki belediye başkanıyla bir Alanyaspor zirvesi yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bu şartlarda bu gemi gitmez. Yönetimin ve Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çabasıyla bu iş yürümez. Alanyaspor'un desteğe ihtiyacı var. Transfer de yapıyoruz ama biliyorsunuz bedava yapılmıyor. Alanya'da herkesin birleşeceği, bir arada olabileceği tek yer Alanyaspor Kulübüdür. Onun için 7'den 70'e herkes Alanyaspor'a sahip çıkmalı. Hem takımımız hem şehrimiz, Süper Lig'in ne olduğunu ve Alanya'ya ne kattığını anladı."

Çavuşoğlu, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi de tebrik etti.