Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ante cacic Cluj Napoca Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Dolar/TL 3,43'ün üzerinde
Yılın en düşük seviyesinde
Kodlamayı kolay öğretecek
Kodlamayı kolay öğretecek
Yeni nesli tanıtıldı
Yeni nesli tanıtıldı
Balık tezgahları şenlendi
Balık tezgahları şenlendi

Nadal çeyrek finale yükseldi

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, Ukraynalı rakibi Dolgopolov'u 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı

Nadal çeyrek finale yükseldi


İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Alexandr Dolgopolov'u 3-0 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.

ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının sekizinci gününde, İspanyol Nadal ile Ukraynalı Dolgopolov karşılaştı.

Tek erkekler dünya klasmanında 1. sırada yer alan Nadal, 64. sıradaki Dolgopolov'u 6-2, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.

Nadal, Rus tenisçi Andrey Rublev ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD AçıkAlexandr DolgopolovRafael NadalTenis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5