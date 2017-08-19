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Nadal, Cincinnati'de Kyrgios'a takıldı

- İspanyol tenisçi, çeyrek finalde Avustralyalı Kyrgios'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti

Nadal, Cincinnati'de Kyrgios'a takıldı


İSTANBUL (AA) - İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ABD'de düzenlenen Cincinnati Açık'ta Avustralyalı Nick Kyrgios'a yenilerek elendi.

Sert zeminde düzenlenen 5,2 milyon dolar ödüllü turnuvanın çeyrek finalinde 1 numaralı seribaşı Nadal, dünya klasmanının 23 numaralı ismi Kyrgios'a 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek şampiyonaya veda etti. 2014 yılında "wild card" ile katıldığı Wimbledon'ın dördüncü turunda da Nadal'ı eleyen Kyrgios, İspanyol rakibine karşı ikinci galibiyetini aldı.

Turnuvanın yarı finalinde Kyrgios ile İspanyol David Ferrer, ABD'li John Isner ile de Bulgar Grigor Dimitrov eşleşti.

31 yaşındaki Nadal, Büyük Britanyalı Andy Murray ile İsviçreli Roger Federer'in turnuvadan çekilmesiyle pazartesi günü açıklanacak tek erkekler klasmanında 2014 yılından bu yana ilk kez zirveye çıkmayı garantilemişti.

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Cincinnati AçıkNick KyrgriosRafael NadalTenis
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