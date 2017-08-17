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Nadal, Gasquet'ye yine şans tanımadı

- Gasquet karşısında 15. maçından da galibiyetle ayrılan Nadal, Cincinnati Açık'ta üçüncü tura çıktı - Geçen hafta Rogers Cup'ı kazanan Alman tenisçi Zverev, ABD'li Tiafoe'ye yenilerek elendi

Nadal, Gasquet'ye yine şans tanımadı


İSTANBUL (AA) - İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ABD'de düzenlenen Cincinnati Açık'ta Fransız Richard Gasquet'yi yenerek tur atladı.

İkinci tur maçında Fransız Gasquet ile karşılaşan 31 yaşındaki Nadal, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek üçüncü tura çıktı. İspanyol sporcu, en son 2008 yılında set verdiği Gasquet karşısında 15. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Büyük Britanyalı Andy Murray'nin sakatlığı nedeniyle çekildiği turnuvada 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Nadal, İsviçreli Roger Federer'in de çekilmesiyle pazartesi günü açıklanacak tek erkekler klasmanında 2014 yılından bu yana ilk kez zirveye çıkmayı garantiledi.

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Rogers Cup'ta geçen hafta Federer'i yenerek şampiyon olan Alman tenisçi Alexander Zverev ise 19 yaşındaki ABD'li Francis Tiafoe'ye 6-4, 3-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.

Dünya klasmanında 87. sırada yer alan Tiafoe, Washington ve Montreal'de arka arkaya kazandığı şampiyonlukların ardından Cincinnati'ye gelen 20 yaşındaki Zverev'in 10 maçlık galibiyet serisine son verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alexander ZverevCincinnatiRafael NadalRichard Gasquet
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