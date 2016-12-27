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Nazilli Belediyespor'un yeni başkanı Erdoğan Eker

AYDIN (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'un yeni kulüp başkanı Erdoğan Eker oldu. Murat Doğanlı'nın görevi bırakmasının ardından tek listeyle yapılan olağanüstü kongrede, Eker başkanlığa seçildi....

Nazilli Belediyespor'un yeni başkanı Erdoğan Eker

AYDIN (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'un yeni kulüp başkanı Erdoğan Eker oldu.

Murat Doğanlı'nın görevi bırakmasının ardından tek listeyle yapılan olağanüstü kongrede, Eker başkanlığa seçildi.

Eker'in yönetim kurulu listesinde, Haluk Öztürk, Hakan Alıcık, Özgen Türker, Mehmet Koşar, Turgut Yerlikaya, Yaşar Gözdaş, Aziz Cemalbey, Özer İrcegül, Ümit İlker Tangal, Mehmet Yılmaz, Hasan Güney, Arcan Sarıot, Cemil Şafak, Ali Aydın, Mirza Ali Pamuk, Ali Çetinkaya, Mehmet Demirel, Mustafa Aktaş, Ergün Sert, Semih Sezer ve Ferdi Güler yer aldı.

Başkan Eker, kongrede yaptığı konuşmada, sporun içinden geldiğini ve Nazilli Belediyespor'un gönüllüsü olduğunu ifade ederek, "Nazilli Belediyespor şu an bulunduğu konumu hak etmiyor. Birlik ve beraberlikle takımımızı bir üst lige taşıyacağız." dedi.

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