NBA'de şampiyon belli oldu

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017 final serisinde Golden State Warriors, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 129-120 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Steve Kerr'in başantrenörlüğünü yaptığı Warriors, 2'si son 3 sezonda olmak üzere tarihindeki 5. şampiyonluğunu elde etti.

Geçen sezon yıldız oyuncusu LeBron James önderliğinde tarihindeki ilk NBA şampiyonluğuna ulaşan Cavaliers ile 4 şampiyonluğu bulunan Warriors, NBA final serisinde üst üste 3. kez karşı karşıya geldi.

2017 NBA finalinde serinin 5. maçına Warriors'ın sahası Oracle Arena ev sahipliği yaptı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu Cavaliers, 37-33 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi takım, soyunma odasına 71-60 önde gitti. Üstünlüğünü müsabakanın ikinci yarısında da sürdüren Warriors, üçüncü periyodunu 98-93 önde tamamladığı karşılaşmadan 129-120 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Final serisinin en değerli oyuncusu Durant

Golden State Warriors ile kariyerindeki ilk NBA şampiyonluğunu yaşayan Kevin Durant, 39 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergilediği mücadelenin sonunda NBA final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

Durant, final serisindeki 5 maçta 35,2 sayı, 8,4 ribaunt ve 5,4 asist ortalamalarıyla takımını şampiyonluğa ulaştıran isimlerin başında geldi.

Karşılaşmada Warriors'ta Stephen Curry 34 sayı, 6 ribaunt ve 10 asistlik performansla galibiyette önemli rol oynadı.

"Karşımızda kusursuz bir takım vardı"

Cavaliers'ta ise yıldız oyuncu LeBron James, 41 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistlik performans sergileyerek karşılaşmanın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Konuk takımda Kyrie Irving 26, JR Smith ise 25 sayı üretti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan LeBron James, "Geçen yıl Warriors'ı yendik. Onlar NBA tarihinin en iyi oyuncularından birini aldı. Başımı önüme eğmem için bir neden yok. 5 maçta da elimden gelen her şeyi yaptım ama karşımızda kusursuz bir takım vardı." açıklamasında bulundu.

Muhabir: Emre Doğan