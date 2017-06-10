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Ndiaye'ye İngiltere'den servet

- Osmanlıspor, Senegalli futbolcunun transferi konusunda İngiltere'den bir kulüple 8 milyon 750 bin sterlin (yaklaşık 40 milyon lira) bonservis bedeli karşılığında ön sözleşme imzaladı

Ndiaye'ye İngiltere'den servet

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferi konusunda İngiltere'den bir kulüple ön sözleşme yaptı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, transfer döneminin en çok konuşulan futbolcularından 26 yaşındaki Ndiaye, Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor.

Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha oyuncusunu transfer etmek için İngiltere'den bir kulüp, başkent ekibine 8 milyon 750 bin sterlin (yaklaşık 40 milyon lira) teklif etti.

Osmanlıspor bu teklifi kabul ederken, iki kulüp arasında ön sözleşme imzalandı. Avrupa ekibinin, Ndiaye ile anlaşması durumunda transfer resmiyet kazanacak.


- Osmanlıspor, 350 bin avroya aldı


Osmanlıspor, Ndiaye'yi 350 bin avro bonservis bedeli karşılığında, 3 taksit ödeme planıyla Norveç'in Bodo Glimt takımından transfer etti.

Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı iki sezonda Spor Toto Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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