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Nesine.com Eskişehir Basket'ten taraftara teşekkür

- Kulüp başkanı Özeçoğlu: "Tüm hasılatı şehit ailelerine bağışlanacak Afyon Belediyespor maçında bu sezonun en kalabalık tribünlerine şahit olduk"

Nesine.com Eskişehir Basket'ten taraftara teşekkür


ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Nesine.com Eskişehir Basket'in kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu, tüm hasılatı şehit ailelerine bağışlanacak Afyon Belediyespor mücadelesinde bu sezonun en kalabalık tribünlerine şahit olduklarını bildirdi.

Özeçoğlu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Eskişehir'i temsil ettiklerini ve arkalarında büyük bir kentin olduğunu bir an olsun akıllarından çıkarmadıklarını belirtti.

Sporun bütünleştirici gücünü toplumsal sorumluluk gereği ilke olarak edindiklerini ifade eden Özeçoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ilke ışığında bundan sonra da Türkiye'nin ve Eskişehir'in ihtiyaç duyduğu her an gereğini yapmaya devam edeceğiz. Geride bıraktığımız cumartesi günü Afyon Belediyespor ile sezonun en anlamlı mücadelelerinden birine tanıklık ettik. Sahada basketbolcularımız ve teknik ekibimiz, salonda ise binlerce taraftarımızla, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledik. Tüm hasılatı şehit ailelerine bağışlanacak mücadelede bu sezonun en kalabalık tribünlerine şahit olduk. Yönetim kurulu olarak aldığımız katkı kararına desteklerini esirgemeyen, ne yapsak haklarını ödeyemeyeceğimiz şehit ailelerimize bir nebze olsun katkıda bulunmak için destek olan ve salonu dolduran tüm taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz."

Sinan Özeçoğlu, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hedefleri doğrultusunda transfer yapacaklarını da vurguladı.

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