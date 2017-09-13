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Nevriye Yılmaz'a büyük onur

- Nevriye, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi tarihinin en iyisi oyuncusu olarak belirlendi

Nevriye Yılmaz'a büyük onur


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Nevriye Yılmaz, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi tarihinin en iyi oyuncusu seçildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsane oyuncularından, kadın basketbolu tarihimizin tek FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğunun baş aktörlerinden, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Nevriye Yılmaz, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iz bırakmış 32 basketbolcu arasında yapılan yarışma sonucu, tarihin en iyisi seçildi." denildi.

Oyuncuların benzer özelliklerine göre kategorilere ayrılıp, birbirleriyle eşleştirildiği yarışmada, taraftarlardan gelen oylar sonucu Nevriye Yılmaz'ın, sırasıyla Sancho Lyttle, Sonja Petrovic, Alba Torrens, Ann Wauters ve Diana Taurasi’yi eleyerek mutlu sona ulaştığı aktarıldı.

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BasketbolFibaFIBA Kadınlar Avrupa LigiNevriye Yılmaz
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