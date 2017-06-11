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"Nevriye Yılmaz'ın boşluğu hissediliyor"

- Milli basketbolcu Olcay Çakır: - "Nevriye Abla hem kaptanımız hem de takımımızın bütünlüğünü sağlayan insandı" - "Önceliğimiz Dünya Şampiyonası'na katılmak için ilk 5'e kalmak. Daha sonraki hedefimiz madalya ve tabii ki altın madalyayı almak istiyoruz"


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Çekya'da 16-25 Haziran'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım'ın oyuncularından Olcay Çakır Turgut, kadrodaki değişikliklere rağmen hedeflerinin altın madalya olduğunu söyledi.

Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz dünya şampiyonasına katılmak için ilk 5'e kalmak. Daha sonraki hedefimiz madalya ve tabii ki altın madalyayı almak istiyoruz." dedi.

Milli takımın grubundaki rakiplerini değerlendiren Olcay, "Rakiplerimizden, İtalya'yı ve Belarus'u tanıyoruz ama sonuçta hangi takım olursa olsun çok önemli rakiplerle oynayacağız. Çok zor bir zaman, çok zor bir dönem bizi bekliyor." yorumunda bulundu.

Milli oyuncu, basketbolu bırakan Nevriye Yılmaz ve sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Lara Sanders'ın çok önemli isimler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle Nevriye Abla hem kaptanımız hem de takımımızın bütünlüğünü sağlayan insandı. Tabii ki Nevriye Yılmaz'ın boşluğu hissediliyor ama biz de onun yerini doldurmaya çalışıyoruz. Ne kadar yapamayacak olsak da... Tabii ki yoklukları bizim için önemli, çok büyük fark oluşturacak ama onların yokluğunda biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."


- "Takımımızda yeni bir oluşum var"


Milli takıma yeni birçok ismin katıldığına değinen Olcay, "Takımımızda yeni bir oluşum var, aramıza yeni katılanlar var. Tabii ki onlar için ilk zamanlar zor oluyor. Bizim bildiğimiz bazı şeyler var ama onlar tam olarak alışık değiller. Ama herkes çok iyi uyum sağladı. Yavaş yavaş oturuyoruz, önümüzde daha süre var ve her geçen gün daha da iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonun geç tamamlandığını belirten Olcay Çakır Turgut, diyerek sözlerini tamamladı:

"Şampiyonaya hazırlık için kısa bir süremiz olduğu için ne yazık ki hızlı bir yüklenme yapıyoruz. Önümüzdeki hafta gidiyoruz ve çok yoğun bir dönemden çıktık. Sezon bitti ve herkes milli takıma geldi. Ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz çünkü önümüzde çok önemli bir turnuva var."


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