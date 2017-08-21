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Neymar, PSG'de gollerine devam ediyor

- PSG, rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı yıldız Neymar'ın 2 gol, 2 de asistle oynadığı maçta Toulouse'u 6-2 yendi

Neymar, PSG'de gollerine devam ediyor


İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 3. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı yıldızı Neymar'ın seyircisi önünde ilk kez forma giydiği maçta Toulouse'u 6-2 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Ligue 1'in üçüncü haftasında PSG, Parc des Princes Stadı'nda Toulouse'u konuk etti.

PSG'nin İspanyol ekibi Barcelona'dan 222 milyon avro bonservis bedeliyle transfer rekoru kırarak kadrosuna kattığı Neymar, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

Toulouse, Max Gradel'in 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Paris ekibi, Neymar'ın 31. dakikada fileleri havalandırması sonucu beraberliği sağladı: 1-1. Ev sahibi takım, 35. dakikada Neymar'ın yaptığı asist sonucunda rakip fileleri havalandıran Adrien Rabiot'nun golüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ev sahibi takım, Edinson Cavani'nin 75. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Toulouse, PSG'nin Brezilyalı savunmacısı Thiago Silva'nın 78. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

Hız kesmeyen PSG, 82. dakikada Javier Pastore, 2 dakika sonra Neymar'ın asistinde Layvin Kurzawa ve 90+1. dakikada Neymar'ın kaydettiği gollerle karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.

PSG'de Neymar, attığı 2 gol ve yaptığı 2 asistle alınan galibiyette önemli rol oynadı. Brezilyalı yıldız, geçen hafta Guingamp'ı 3-0 yendikleri maçta da birer gol ve asistle oynamıştı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde, PSG'den İtalya'nın Juventus takımına transfer olan Blaise Matuidi için veda töreni düzenlendi.

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FutbolLigue 1NeymarParis Saint-Germain
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