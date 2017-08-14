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Neymar, PSG'deki ilk maçında yıldızlaştı

- PSG, rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı Neymar'ın birer gol ve asistle oynadığı lig maçında, Guingamp'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Neymar, PSG'deki ilk maçında yıldızlaştı


İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ikinci haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı yıldızı Neymar'ın ilk kez forma giydiği maçta Guingamp'ı 3-0 yendi.

Ligue 1'in ikinci haftasında PSG, Du Roudourou Stadı'nda Guingamp'a konuk oldu.

PSG'nin İspanya ekibi Barcelona'dan 222 milyon avro bonservis bedeliyle transfer rekoru kırarak kadrosuna kattığı Neymar, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Jordan Ikoko'nun kendi kalesine attığı gol, PSG'yi 1-0 öne geçirdi.

Paris ekibi, 62. dakikada Neymar'ın yaptığı asist sonucunda rakip fileleri havalandıran Edinson Cavani'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Neymar, 82. dakikada durumu 3-0'a taşıyarak PSG formasıyla ilk golünü kaydetti.

Brezilyalı yıldızı Neymar'ın birer gol ve asistle oynadığı mücadeleden 3-0 galip ayrılan PSG, Ligue 1'de ikide iki yaptı. Birinci haftayı galibiyetle kapatan Guingamp, ilk yenilgisini yaşadı.

Öte yandan günün diğer maçında ise Monaco, Dijon deplasmanından Radamel Falcao (3) ve Jemerson'un golleriyle 4-1 galip ayrılarak puanını 6 yaptı. Dijon'un tek golünü, Wesley Said attı.



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FutbolGuingampLigue 1NeymarPSG
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