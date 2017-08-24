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Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak

Brezilyalı futbolcu Neymar, kendisine 8,5 milyon avroluk dava açan Barcelona'yı 26 milyon avro ödemesi için FIFA'ya şikayet etti.

Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak

MADRİD (AA) - Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına 222 milyon avroluk rekor bonservisle transfer olan Brezilyalı futbolcu Neymar ile eski takımı Barcelona arasındaki gerginlik devam ediyor.

Yıldız futbolcu, Barcelona Sosyal Mahkemesi'ne sözleşme maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine 8,5 milyon avroluk dava açan eski kulübüne karşı FIFA'ya başvurdu.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre Neymar, FIFA'ya başvurarak Katalan kulübüyle ilk sözleşme yenilemesindeki ikinci ödemeyi yapmadığı gerekçesiyle Barcelona'dan 26 milyon avro talep etti.

FIFA yetkilisine dayandırılarak verilen haberde, Neymar'ın Barcelona'ya karşı yaptığı başvurunun futbol dünyasının çatı kuruluşu tarafından araştırıldığı bildirildi.

Barcelona'nın transfere karşı çıkmasına rağmen 222 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek İspanyol kulübünden ayrılan Neymar, Fransa'nın PSG kulübü ile anlaşmıştı.

Muhabir: Şenhan Bolelli

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BarcelonaFİFAFutbolNeymarSpor
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