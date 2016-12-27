Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Neymar'dan Messi'ye övgü

- Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Neymar: "Sadece bir kişi Altın Top Ödülü'nü kazanabilir, o da Messi"

Neymar'dan Messi'ye övgü


İSTANBUL (AA) - Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Neymar, Altın Top Ödülü'nü alabilecek tek kişinin takım arkadaşı Lionel Messi olduğunu söyledi.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) internet sitesinde yer alan röportajında Messi'den övgüyle bahseden Neymar, "Futbolu, Altın Top Ödülü kazanmak adına değil, mutlu olmak ve sevdiğim için oynuyorum. Tabii ki ödülü kazanmak isterim ama bunun için kendimi parçalamam. Bu ödül, çalışmalarınızın ve performansınızın bir sonucudur. Sadece bir kişi Altın Top Ödülü'nü kazanabilir, o da Messi." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da mutlu olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Evimde gibiyim. Takım arkadaşlarım ve antrenörüm kendi oyunumu oynamama imkan tanıyor. Hayran olduğum iki isim Messi ve Suarez ile oynamak benim için bir gurur. Sadece takım arkadaşı değiliz, aynı zamanda dostuz. Birbirimizi iyi tanıyoruz ve birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Uzun yıllar Barcelona'da kalmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon Barcelona'da 18 maça çıkan Neymar, 6 gol atıp 14 asist yaptı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Altın TopBarcelonaFutbolLionel MessiNeymar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.