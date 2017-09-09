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Nice, Monaco'yu farklı yendi

- Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Monaco, 24 maçlık yenilmezlik serisini Nice'e 4-0 yenilerek sonlandırdı

Nice, Monaco'yu farklı yendi

PARİS (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice, konuk ettiği Monaco'yu 4-0 yendi.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, ligin 5. hafta mücadelesinde Allianz Riviera'da Nice'in konuğu oldu.

Ceza sahasında Monacolu Djibril Sidibe tarafından topsuz alanda düşürülen Mario Balotelli, kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek henüz 6. dakikada Nice'i 1-0 öne geçirdi. Golden sonra kontrataklarla etkili olan Nice'de Alassane Plea, 18. dakikada fileleri havalandırdı ve ilk yarı Nice'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başlayan Monaco, ataklarını sıklaştırmasına rağmen aradığı golü bulamadı. Nice'de 60. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Balotelli kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı. Ignatius Ganago, 85. dakikada Monaco ağlarını bir kez daha havalandırdı ve Nice mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Nice'de Wesley Sneijder, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi. Bu skorla Nice, Monaco'nun ligdeki 24 maçlık yenilmezlik ve 16 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Monaco 12 puanda kalarak 15 puanlı Paris Saint-Germain'in arkasında maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. Nice ise puanını 6'ya yükselterek, maç fazlasıyla 8. sıraya çıktı.

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BalotelliFransaFutbolLigue 1MonacoNiceParis Saint-Germain
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