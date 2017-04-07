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Obradovic için duygusal eşleşme

THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta Panathinaikos Superfoods'a rakip olan Fenerbahçe'de başantrenör Obradovic, 5 kez Avrupa şampiyonluğu yaşadığı eski takımına karşı mücadele edecek.

Obradovic için duygusal eşleşme

İSTANBUL - ERKAN TİRYAKİ

Normal sezonu 5. sırada bitirerek Yunan temsilcisine rakip olan sarı-lacivertlilerde, başantrenör Obradovic için bu eşleşmenin duygusal bir anlamı olacak.

Kariyerinin en başarılı dönemlerini Panathinaikos'la geçiren Sırp başantrenör, efsanesi haline geldiği eski takımıyla 5 kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı.

Panathinaikos'ta aralıksız 13 yıl (1999-2012) çalışarak büyük başarılar yakalayan Obradovic, bu kez Yunan ekibini Avrupa Ligi'nin dışına itmek için sahaya çıkacak.

Panathinaikos'la 23 kupa

Obradovic, Panathinaikos'la 13 yılda tam 23 kupa kazandı.

Avrupa Ligi'ni 8 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, bu başarının 5'ini Yunan temsilcisiyle yaşadı.

OAKA Arena'da Türk takımları galibiyeti unuttu

Türk takımları, Panathinaikos'u deplasmanda 11 yıldır yenemiyor.

Yunan temsilcisi iç saha maçlarını oynadığı OAKA Arena'da en son bir Türk takımına 8 Mart 2006'da yenilmişti.

O tarihten bu yana Panathinaikos, sahasında Türk takımlarıyla oynadığı 17 maçı da kazandı. Panathinaikos'u Atina'da son yenen Türk takımı ise o zamanki adıyla Efes Pilsen oldu. Efes Pilsen rakibini 11 yıl önce OAKA Arena'da 76-73 mağlup etmişti.

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BasketbolFenerbahçeOAKA ArenaPanathinaikos SuperfoodsPlay-OffSporTHY Avrupa LigiZeljko Obradovic
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