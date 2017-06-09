Odeabank basketbola yatırımı sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Basketbola yatırım yapmaya devam eden Odeabank, Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Final Basketbol Turnuvasında atılan her üç sayılık basket için 333 avro bağışta bulundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının şampiyonluğu ile sonuçlanan Dörtlü Final'in global destekçisi olan Odeabank, sadece profesyonel liglerde değil amatör çapta da basketbola yatırım yapıyor.

Final boyunca atılan her 3 sayılık için basketbolu desteklemek üzere bir fon oluşturan Odeabank, 78 üçlük karşılığında toplamda 25 bin 974 avro bağışladı. Bankanın bu bağışı ile Küçükçekmece'deki Şair Nedim Parkı'nda bulunan halka açık basketbol sahası yenilendi.

Odeabank’ın katkısıyla yenilenen basketbol sahasının açılış törenine Odeabank Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Aslı Alıveren, Euroleauge İş Geliştirme Direktörü Roser Queralto, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt, THY Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe Basketbol Takımı oyuncularından Berk Uğurlu ve Egehan Arna ile Anadolu Efes’in genç oyuncuları Berk Demir ve Oğulcan Baykan da katıldı.





- "Geleceğin basketbolcularına fırsat tanıyacak"





Açılış töreninde konuşan Alıveren, atılan her üçlüğün geleceğin basketbolcularına fırsat tanıyacak bir yeni sahaya dönüşmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ve dünya şampiyonalarında finaller oynayarak, kupalar kazanarak, basketbolda uluslararası düzeyde en başarılı ülkelerden biri olmamızı sağlayan basketbolcularımız, işte bugün bizleri buluşturan bu saha gibi, küçük ama çok kıymetli tesislerde sporla tanıştılar. Basketbol sevgisini edindiler ve bu sevgiyle yeteneklerini geliştirdiler. 2016-2017 THY Euroleague organizasyonuna verdiğimiz destek ve bu desteği basketbolun en temeline; çocuklarımızı ve gençlerimizi basketbolla tanıştıran bu tür sahalara uzanacak kadar genişletmemiz, bizim sosyal sorumluluk anlayışımızın, gençlerimizin gelişimine verdiğimizi önemin bir göstergesidir."

Euroleauge İş Geliştirme Direktörü Roser Queralto ise Odeabank'ın Küçükçekmece sakinleri için muhteşem bir hizmet gerçekleştirdiğini belirterek, banka yetkililerine teşekkür etti.