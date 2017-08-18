Off-road heyecanı İstanbul'a taşınıyor





ANKARA (AA) - 2017 Türkiye Off-road Şampiyonası'nda 5. yarış, yarın ve pazar günü Intercity İstanbul Park'ta yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Park Spor Kulübü (İPSK) tarafından düzenlenen organizasyon, ilk gün orman ikinci gün ise İstanbul Park olmak üzere 2 ayrı etapta koşulacak.

Ekipler, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 12.30'da start alacak ve 21 kilometre uzunluğundaki orman özel etabını 3 kez geçecek. 20 Ağustos Pazar günü ise mücadele saat 11.00'de başlayacak. Ekipler, İstanbul Park özel etabını 4 kez kat edecek.

Sporseverlerin seyirci özel etabını yakından ve ücretsiz takip edebileceği organizasyon, ödül töreniyle tamamlanacak.