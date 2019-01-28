Ogier, sezona Monte Carlo zaferiyle başladı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezonun ilk galibiyetini Red Bull sporcusu Sebastien Ogier elde etti.

Redbull'dan yapılan açıklamaya göre, Monte Carlo'da geçilen 323,83 kilometre sonunda Fransız pilot yeni sezona birincilikle başladı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 sezonu Monte Carlo Rallisi ile start aldı. 323,83 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 16 etaplık yarışı 3 saat 21 dakika 15,9 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı.

Böylece Fransız pilot üst üste 6. kez Monte Carlo'da birincilik yaşamış oldu. İkinci sırayı 2,2 saniye geriden gelen Thierry Neuville alırken Ott Tanak ise Ogier'in 2 dakika 15,2 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.





- 12-15 Eylül'de Marmaris'te

RedBull TV'den de takip edilebilen Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı 14-17 Şubat’ta İsveç'te düzenlenecek. Bu yıl 14 yarıştan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası, üst üste ikinci kez 12-15 Eylül'de Türkiye’ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına Marmaris'te unutulmaz anlar yaşatacak.

2019 Dünya Ralli Şampiyonası, 17 Kasım’da Avustralya'daki yarışla son bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, "Sezon boyunca en fazla kazanmak istediğim ralli buydu. Dolayısıyla zafere eriştiğim için çok mutluyum. Ama bizim için kolay bir yarış olmadı. Buna rağmen, son altı yılda 3 farklı araçla birinci olmak... sanırım hiç fena değil." ifadelerini kullandı.