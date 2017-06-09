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OGM Ormanspor'da transfer

- Erkek Basketbol Takımı, takım kaptanı Hasan Karabulut ile sözleşme yeniledi

OGM Ormanspor'da transfer

ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonu şampiyon tamamlayarak Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen başkent ekibi, transfer çalışmalarına da hız verdi. Şampiyon olan kadroda bulunan Alp Timuçin Yener, Kadir Çipa ve Mert Alemdar ile sözleşme yenileyen OGM Ormanspor, takım kaptanı Hasan Karabulut ile de yeniden anlaşma sağladı.

Ankara temsilcisi, ayrıca geçen sezon İstanbulspor Beylikdüzü'nde forma giyen Barış Erlim'i de kadrosuna kattı.



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BasketbolHasan KarabulutOGM Ormanspor Erkek Basketbol TakımıTransferTürkiye Basketbol 1. Ligi
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