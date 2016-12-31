Öğrenciler kar yağışı altında koştu





KARABÜK (AA) - Karabük'te, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yılı dolayısıyla Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından Yenişehir bölgesinde yapılan koşuya, yaklaşık 100 ortaokul öğrencisi katıldı.

Çamlık Orman girişinden başlayan ve bin 500 metre mesafede yapılan yarışlarda öğrenciler, kar yağışı altında mücadele etti. Karla kaplı yollarda güçlükle koşan öğrencilerden bazıları, parkurda rastladıkları bir köpekten korktukları için göz yaşlarına boğuldu.

Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman, yarışlarda gerekli uyarıları yaparak, emniyet açısından her tülü tedbiri aldıklarını söyledi.

Çocukların normal yaşamda da hayatla mücadele etmesi ve hayatın kolay olmadığını anlamaları için zeminin çok güzel olduğunu ifade eden Özyaman, şöyle konuştu:

"Diğer anlamda belediye aranarak koşuyla ilgili parkurun temizlenmesi için yardım istendi. Ekiplerin başka arterlerde dolmuş ve otobüs hatlarını açtıkları için gelemeyeceklerini söylediler. Dolayısıyla belediyemizin de herkesin de canı sağ olsun. Önemli olan bu çocukların burada hayatın zor şartlarına alışması ve mücadele etmeyi öğrenmesidir. Biz spora bu anlamda bakıyoruz. Hayat bir mücadele işidir. Doğa ve kar hayatın bir gerçeğidir."