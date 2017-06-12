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Okçulardan 5 madalya

- Paralimpik okçular, bir altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti

Okçulardan 5 madalya

ANKARA (AA) - Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda biri altın 5 madalya kazandı.

İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen organizasyonda Türk Milli Takımı'ndan makaralı yay erkeklerde Erdoğan Aygan altın madalya elde etti.

Organizasyonda, W1 klasman (ağır engelli) makaralı yay erkeklerde Ömer Aşık ve klasik yay kadınlarda Merve Nur Eroğlu gümüş madalya aldı.

Klasik yay kadınlarda Zehra Özbey Torun ile Oğuzhan Polat ve Merve Nur Eroğlu'dan oluşan klasik yay karışık takımı da bronz madalyanın sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa KupasıErdoğan AyganOkçulukTÜRK MİLLİ TAKIMI
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