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Okçuluk: 2017 Açık Hava Türkiye Şampiyonası

- Şampiyona, 380 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı

Okçuluk: 2017 Açık Hava Türkiye Şampiyonası


ANTALYA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2017 Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Federasyonun 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 71 kulüpten 380 sporcu katılıyor. Yarışmada 8 de engelli sporcu mücadele ediyor. Sporcular ilk günde eleme ve sıralama atışları gerçekleştirdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılımdan memnun olduklarını söyledi.

Bu organizasyonun milli takımı belirleyecek 3 yarışmadan birisi olduğunu kaydeden Topaloğlu, ekim ayında Meksika'da Dünya Şampiyonası, Arjantin'de ise Gençler Dünya Şampiyonası'nın yapılacağını hatırlattı.

Topaloğlu, Türk okçuluğunun ileride büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirterek, bütün illerde altyapı çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Şampiyona, 17 Eylül'de final atışlarıyla sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah TopaloğluOkçulukTürkiye Okçuluk Federasyonu
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