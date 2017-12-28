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Okçuluk: 2018 Salon Türkiye Şampiyonası

- Milli takım seçmelerinin de yapılacağı şampiyona, 3-7 Ocak'ta Samsun'da düzenlenecek

Okçuluk: 2018 Salon Türkiye Şampiyonası


ANKARA (AA) - Okçulukta yeni yılın ilk organizasyonu, gelecek hafta Samsun'da yapılacak.

Milli takım seçmesi niteliği taşıyan 2018 Salon Türkiye Şampiyonası'na, 3-7 Ocak'ta Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri ev sahipliği yapacak. Yarışmalar, klasik ve makaralı yayda genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek.

Şampiyonaya, 2017 Salon Federasyon Kupası'nda kendi kategorilerinde ilk 32 sırada yer alan sporcular katılacak.

2017 Salon Federasyon Kupası ve 2018 Salon Türkiye Şampiyonası sıralama turlarının sonucuna göre daha önceden belirlenmiş olan milli takım baraj puanlarının en fazla 5 puan altında atmayı başaran sporcular, şampiyonanın son gününde yapılacak milli takım seçmelerine katılma hakkı kazanacak.

Şampiyonada bireysel final atışları sonucuna göre büyüklerde 1. sırada yer alanlar 750, 2. sırada yer alanlar 500, 3. sırada yer alanlar 250, gençlerde ise ilk sırayı alanlar 600, 2. sırayı alanlar 400, 3. sırayı alanlar ise 200 lira ödül kazanacak.

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2017 Salon Federasyon Kupası2018 Salon Türkiye ŞampiyonasıMilli Takım SeçmesiOkçulukSamsun İlkadım Okçuluk Tesisleri
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