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Okçuluk: Dünya Kupası 4. ayak

- Almanya'da devam eden yarışmalarda, klasik yay kadınlarda da Aybüke Aktuna ve Yasemin Ecem Anagöz, Makaralı yay erkeklerde de Demir Elmaağaçlı ve Evren Çağıran son 16 turuna kaldı

Okçuluk: Dünya Kupası 4. ayak

ANKARA (AA) - Okçulukta Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları Almanya'da devam ediyor.

Başkent Berlin'deki organizasyonun 2. gününde, klasik yay kadınlarda ise Aybüke Aktuna ve Yasemin Ecem Anagöz, makaralı yay erkeklerde de Demir Elmaağaçlı ve Evren Çağıran son 16 turuna kaldı.

Klasik yay erkeklerde mücadele eden Onur Tezel ve Erdal Meriç Dal ise elendi.

Yasemin Ecem Anagöz ilk tur maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Polonyalı sporcuyu 6-2'lik skorla turnuvanın dışına itti.

Aybüke Aktuna ise ilk turda İsviçreli sporcuyu 6-4, ikinci turda da Belçikalı sporcuyu 7-3 yenerek, tur atladı.

Makaralı yay erkeklerde madalya mücadelesi veren Demir Elmaağaçlı ve Evren Çağıran ise rakiplerini eleyerek, ilk 2 turda başarılı oldu.

Dünya Kupası'nda bugün yarışan sporcular yarın son 16 turunda mücadele verecek.

Yarışmaların ilk gününde Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, klasik yay karışık takımda bronz madalya mücadelesi vermeye hak kazanmıştı. Bu kategoride bronz madalya karşılaşması 13 Ağustos Pazar günü yapılacak.



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